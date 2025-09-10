Экс-глава Верховного суда Непала согласилась возглавить временное правительство страны

Экс-глава Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временное правительство страны и стать премьер-министром после виртуальной встречи группы поколения Z. Об этом пишет издание Khabarhub.
«Представители поколения Z пришли к консенсусу по вопросу выдвижения Карки на пост главы временного правительства и проведения переговоров с главнокомандующим армией Ашоком Сигделом», — подчеркнули в материале.
В издании добавили, что в ходе переговоров группа поколения Z также согласилась с тем, чтобы исключить связанную с политическими партиями молодежь из обсуждения ситуации в стране.
Ранее выяснилось, что жена экс-премьера Непала Раджья Лакшми Читракар жива. Она находится в отделении интенсивной терапии ожоговой больницы в тяжелом состоянии.