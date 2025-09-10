Жена экс-премьера Непала оказалась жива

Khabarhub: Жена экс-премьера Непала жива и находится в больнице

Раджья Лакшми Читракар, жена экс-премьера Непала Джалы Натха Кханала, жива и находится в больнице. Об этом сообщает Khabarhub.

По данным портала, женщина проходит лечение в отделении интенсивной терапии ожоговой больницы Киртипура. По словам директора медицинского учреждения Кирана Накарми, ее состояние оценивается как критическое.

Оказалось, что, спустя некоторое время после поджога ее дома протестующими, женщину спасли и доставили в ожоговую больницу в критическом состоянии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Раджья Лакшми Читракар не выжила из-за полученных ожогов. Протестующие заперли ее внутри и подожгли дом.