Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 10 сентября 2025Мир

Жена экс-премьера Непала оказалась жива

Khabarhub: Жена экс-премьера Непала жива и находится в больнице
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Art Konovalov / Shutterstock / Fotodom

Раджья Лакшми Читракар, жена экс-премьера Непала Джалы Натха Кханала, жива и находится в больнице. Об этом сообщает Khabarhub.

По данным портала, женщина проходит лечение в отделении интенсивной терапии ожоговой больницы Киртипура. По словам директора медицинского учреждения Кирана Накарми, ее состояние оценивается как критическое.

Оказалось, что, спустя некоторое время после поджога ее дома протестующими, женщину спасли и доставили в ожоговую больницу в критическом состоянии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Раджья Лакшми Читракар не выжила из-за полученных ожогов. Протестующие заперли ее внутри и подожгли дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    14-летняя россиянка исчезла по дороге в школу

    На Украине заметили новую модификацию «Богданы»

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Евросоюз отказал Януковичу

    В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости