Европа скопировала иранскую крылатую ракету

ImpNavigator: В европейской ракете Crossbow скопировали схему иранской Paveh
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: MBDA

Крылатую ракету Crossbow, разработанную европейским концерном MBDA, можно считать копией иранской Paveh. На сходство изделий обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

Crossbow, которую представили ранее в сентябре, обладает заявленной дальностью 800 километров. Ракета весом 750 килограммов сможет нести 300-килограммовую боевую часть. Для наведения на цель Crossbow будет использовать инерциально-спутниковую и телевизионно-корреляционную системы. Пусковую установку ракеты разместят в стандартном 20-футовом контейнере.

Канал отметил, что общая схема Crossbow напоминает иранскую Paveh, которая также запускается из контейнера. «MBDA фактически сделала аналог иранской крылатой ракеты», — резюмировал автор.

Крылатые ракеты Paveh были представлены в начале 2023 года. Дальность полета изделия — 1650 километров.

В июне стало известно, что концерн MBDA, который производит крылатые ракеты SCALP и Taurus, представил дрон-камикадзе One-Way Effector. Аппарат с реактивным двигателем несет 40 килограммов полезной нагрузки на дальность до 500 километров.

