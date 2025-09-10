Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена

Европейский суд в Люксембурге снял санкции с предпринимателя Дмитрия Пумпянского

Европейский суд в Люксембурге отменил санкции в отношении российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, который попал в ограничительные списки Евросоюза (ЕС) вскоре после начала боевых действий на Украине. Об этом сообщается в материалах инстанции.

Суд постановил аннулировать продление ограничительных мер в отношении экс-главы группы «Синара» и бывшего члена совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Срок действующих ограничений в отношении Пумпянского подходил к концу 15 сентября 2025 года.

Руководящиеся посты в вышеуказанных организациях предприниматель покинул почти сразу после внесения в санкционный список ЕС весной 2022 года. Осенью 2023-го европейский суд счел преждевременным отменять санкции в отношении Пумпянского, мотивируя свое решение вовлеченностью предпринимателя в нефтегазовый сектор российской экономики. При этом уже тогда Европейский суд в Люксембурге признал, что экс-глава группы «Синара» «не играл непосредственной роли в военном наступлении на Украине».

В результате год спустя инстанция встала на сторону российского бизнесмена. Несмотря на это, Пумпянский продолжал оставаться в санкционных списках ЕС из-за продления действующих ограничений.