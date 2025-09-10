Мир
Фон дер Ляйен выступит с обращением о положении дел в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в среду, 10 сентября, выступит с ежегодным обращением о положении дел в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что основные тезисы ее речи уже известны заранее. Среди них: призывы противостоять России и поддерживать Украину, ускоренными темпами проводить милитаризацию ЕС, делая упор на цифровые технологии и системы.

Отдельно глава Еврокомиссии подробно остановится на отношениях с США, поддержав торговую сделку с Соединенными Штатами, в рамках которой ЕС согласился платить односторонние пошлины в 15 процентов. Не обойдется и без призывов к созданию союза «против России и Китая», подчеркивает агентство.

