ФРГ поставила установки Patriot Украине

Писториус: Германия поставила Украине первые пусковые установки Patriot

Украине были поставлены первые ракеты-носители противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Tagesschau.

«Были поставлены первые ракеты-носители двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия обещала Украине», — сказал глава ведомства.

По его словам, Берлин также запустит инициативу по ударам вглубь России и усилит поддержку закупок дальнобойных дронов украинской промышленностью. «С этой целью должны быть заключены контракты с украинскими оборонными компаниями на сумму 300 миллионов евро», — добавил министр.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотниками. Отмечалось, что концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год.