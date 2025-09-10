Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:17, 10 сентября 2025Мир

ФРГ поставила установки Patriot Украине

Писториус: Германия поставила Украине первые пусковые установки Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украине были поставлены первые ракеты-носители противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Tagesschau.

«Были поставлены первые ракеты-носители двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия обещала Украине», — сказал глава ведомства.

По его словам, Берлин также запустит инициативу по ударам вглубь России и усилит поддержку закупок дальнобойных дронов украинской промышленностью. «С этой целью должны быть заключены контракты с украинскими оборонными компаниями на сумму 300 миллионов евро», — добавил министр.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотниками. Отмечалось, что концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    Девушка добавила популярный БАД в обед и моментально пожалела об этом

    В США пройдет акция протеста против политики Трампа

    ФРГ поставила установки Patriot Украине

    Людям с бессонницей подсказали простой трюк для быстрого засыпания

    Женщина поссорилась с мужем и отрезала ему пенис

    Появление «спящих» дронов ВС России в Славянске объяснили

    В Испании рассказали о подготовке украинских военных

    Москвичей предупредили о похолодании

    Евродепутаты случайно поддержали критику политики ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости