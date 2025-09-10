Силовые структуры
09:35, 10 сентября 2025Силовые структуры

Футболист Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела

В Москве следователи возбудили дело в отношении Федора Смолова после драки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении футболиста Федора Смолова после драки в кафе «Кофемания». Об этом пишет RT.

Собеседник издания не сообщил, по какой именно статье возбудили дело.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован. 6 июля Смолов прокомментировал произошедшее. МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

