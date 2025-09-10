США заявили о планах заменить Россию в поставках газа в Европу

Райт: США намерены полностью заменить собой Россию в поставках газа в Европу

США намерены полностью заменить собой Россию в поставках газа на европейские рынки, заявил глава Минэнерго США Кристофер Райт, передает CNBC.

По его словам, в Европе наблюдается значительный рост спроса. «Соединенные Штаты должны завершить замещение российского газа», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что 15 процентов поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. Райт добавил, что веропейские страны прекратят поставки газа из России к концу 2026 года.

Ранее стоимость газа на лондонской бирже ICE превысила 400 долларов за тысячу кубометров.