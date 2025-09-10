Глава МИД Польши рассказал о просьбе Украины сбивать ракеты и дроны

Сикорский: Украина просит Польшу сбивать ракеты и дроны над ее территорией

Украина обратилась к Польше с просьбой сбивать ракеты и дроны над ее территорией. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

«Украина просит нас, чтобы [в случае] если что-то приближается к нашим границам, представляет угрозу, то мы можем [сбивать] это еще над их территорией», — сказал министр.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прошлой ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позже он добавил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими.

В ответ временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности России сбитых над своей территорией дронов. Дипломат отметил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.