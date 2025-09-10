Бывший СССР
Российские войска уничтожили подполковника ВСУ

ТАСС: В Сумской области уничтожили подполковника ВСУ Гончара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили в Сумской области подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Гончара, об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Занимал должность командира артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны», — рассказали источники.

Других данных об украинском военном не сообщается.

Ранее российские войска ликвидировали более 30 бойцов ВСУ в Сумской области. Под удар попали также кемпинги в Роменском районе и Кролевце, где проживали солдаты ВСУ.

    Все новости