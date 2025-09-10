Наука и техника
09:52, 10 сентября 2025Наука и техника

Apple похоронила популярные iPhone

Apple убрала из продажи iPhone 15 и 15 Plus, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Apple сняла с продажи ряд смартфонов, выпущенных год назад. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Apple убрала из интернет-магазина четыре модели. Компания перестала продавать флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, которые представила год назад. Также IT-гигант фактически похоронил базовые iPhone 15 и 15 Plus, выпущенные в 2023 году.

В актуальную линейку фирменных смартфонов теперь входят четыре аппарата iPhone 17, iPhone 16 и 16 Plus, а также iPhone 16e. Самыми дешевыми устройства бренда оказались iPhone 16e и iPhone 16, стоимость которых начинается с 599 и 699 долларов (50 и 59 тысяч рублей соответственно). Самый дорогой — iPhone 17 Pro Max, который стоит минимум 1199 долларов (100 тысяч рублей).

Как правило, Apple редко удерживает в продаже флагманские смартфоны, меняя их каждый год на более новые устройства. Однако из широкой продажи они не исчезают — iPhone 16 Pro и более старые девайсы можно найти в торговых сетях по всему миру.

9 сентября Apple представила четыре новых смартфона. Компания выпустила iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а также анонсировала совершенно новый аппарат iPhone 17 Air.

