Готовивший убийство сотрудника предприятия ОПК России раскрыл схему вербовки на видео

ФСБ показала видео с готовившим убийство сотрудника предприятия ОПК в Ижевске

Готовивший убийство ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске раскрыл схему своей вербовки на допросе. Оперативное видео с ним ФСБ предоставила ТАСС.

На кадрах виден мужчина, снимающий на телефон дом, затем его схватили силовики. На допросе он говорит, что мошенники похитили у него деньги, а затем предложили выполнить задание для них.

Куратор поручил россиянину подорвать сотрудника оборонного предприятия при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). У задержанного изъяли средства связи, а также инструкции по изготовлению бомбы и ядовитых веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Сам фигурант находится в СИЗО.