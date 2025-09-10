Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 10 сентября 2025Силовые структуры

Готовивший убийство сотрудника предприятия ОПК России раскрыл схему вербовки на видео

ФСБ показала видео с готовившим убийство сотрудника предприятия ОПК в Ижевске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Готовивший убийство ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске раскрыл схему своей вербовки на допросе. Оперативное видео с ним ФСБ предоставила ТАСС.

На кадрах виден мужчина, снимающий на телефон дом, затем его схватили силовики. На допросе он говорит, что мошенники похитили у него деньги, а затем предложили выполнить задание для них.

Куратор поручил россиянину подорвать сотрудника оборонного предприятия при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). У задержанного изъяли средства связи, а также инструкции по изготовлению бомбы и ядовитых веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Сам фигурант находится в СИЗО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши сделал заявление о сбитых беспилотниках

    Экономист высказался о вероятности доллара по 100 рублей

    Бедные рыбаки поймали редчайшую 200-килограммовую рыбу и разбогатели

    Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

    Раскрыто отношение НАТО к инциденту с дронами в Польше

    Готовивший убийство сотрудника предприятия ОПК России раскрыл схему вербовки на видео

    Россиянам назвали продукт для мгновенного повышения концентрации внимания

    Расследовавший теракты на «Северных потоках» журналист оценил версию об их подрыве украинцем. Прежде он во всем обвинял США

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

    Малышева назвала «порочные позы» дачников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости