09:53, 10 сентября 2025Силовые структуры

В России предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК

ФСБ предотвратила убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК в Ижевске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ижевске предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, покушение готовил агент украинской разведки. Он был завербован при помощи мессенджера Telegram и по заданию куратора должен был подорвать сотрудника ОПК при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ).

У задержанного изъяли средства связи, а также инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Сам фигурант находится в СИЗО.

Ранее суд в Курске арестовал россиянку по обвинению в госизмене. По предварительным данным, она прошла боевую подготовку в Казахстане и намеревалась вступить в украинское вооруженное формирование.

