Российский генерал выложил странное видео с мужчиной в трусах и попросил срочной помощи

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов выложил видео с коротко стриженым мужчиной в трусах и попросил у подписчиков срочной помощи. Странными кадрами российский офицер поделился в Telegram.

Опубликованное Алаудиновым видео — съемка монитора, на котором сквозь помехи проявляется фигура улыбающегося человека без верхней одежды. Мимика и движения раздетого мужчины неестественны, он с трудом удерживает равновесие на табуретке. На фоне видны, предположительно, элементы военного снаряжения — тактический рюкзак, ящики армейского зеленого цвета и, вероятно, укупорочный ящик для снарядов.

«Ого! Ты видео снимаешь? Смотри, он выпил даже, братан. Смотри, сколько их!» — комментируют происходящее на видео голоса за кадром. «Всех, кто узнает данного человека, просим срочно сообщить», — оставил подпись Алаудинов.

Является ли мужчина бойцом спецназа «Ахмат», которым командует Алаудинов, не уточняется.

Ранее генерал оказался в центре скандала из-за пьяного чеченского военного, который угрожал жителям Донбасса спецназом «Ахмат».