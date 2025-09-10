Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 10 сентября 2025Мир

Инцидент с дронами в Польше совпал с визитом спецпосланника Трампа

CNN: Спецпосланник Трампа Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Также, по данным телеканала, Келлог намерен в ближайшие дни посетить соседнюю с Польшей страну. «Ожидается, что в ближайшие дни он продолжит путь на Украину», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    МИД Венгрии указал на очевидную неудачу санкций

    Россиянка не нашла в отеле ОАЭ алкоголя и засудила туроператора

    Стало известно о смерти бывшего российского посла

    Лидера свердловской банды милиционеров с 11 жертвами на счету отправили в колонию

    Малышева упрекнула гостя передачи в любви к колбасе и призвала надеть набедренную повязку

    Моменты уничтожения беспилотников ВСУ над российским регионом попали на видео

    Названа выдающая возраст неожиданная часть тела

    Поставки одного деликатеса на российский рынок выросли

    Мбаппе назвал проблему больших денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости