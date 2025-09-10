Инцидент с дронами в Польше совпал с визитом спецпосланника Трампа

CNN: Спецпосланник Трампа Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с БПЛА

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Также, по данным телеканала, Келлог намерен в ближайшие дни посетить соседнюю с Польшей страну. «Ожидается, что в ближайшие дни он продолжит путь на Украину», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на среду, 10 сентября, воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.