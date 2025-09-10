В Европе судят врача-маньяка, число его жертв может достичь 100. Он делал инъекции и поджигал дома, чтобы замести следы

В Германии судят врача паллиативной помощи, подозреваемого в убийстве 15 человек

В Германии судят врача паллиативной помощи, который может оказаться самым жестоким в истории страны серийным убийцей. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве 15 пациентов, но следователи, работающие над делом, полагают, что на самом деле жертв было около ста. Как удалось разоблачить доктора, совершившего, возможно, самую крупную серию преступлений в истории Германии, и что толкнуло его на этот поступок — рассказывает «Лента.ру».

Хозяин жизни

На первом заседании суда Йоханнес М. (настоящее имя подозреваемого не раскрывается из-за требований немецкого законодательства — прим. «Ленты.ру») наотрез отказался давать показания. Его выступления на суде больше всего ждали журналисты и родственники жертв, но 40-летний подсудимый хранил молчание и лишь иногда поднимал глаза на прокурора Филиппа Мейхефера, зачитывающего заключение расследования.

«Обвиняемый действовал с пренебрежением к жизни и свободе самоопределения, поступая как хозяин жизни и смерти», — говорил прокурор.

Он посещал пациентов на дому под предлогом оказания медицинской помощи. Планируя свои визиты, он уже намеревался убить их. Обвиняемый сознательно пользовался тем, что ему оказывалось полное доверие как врачу Филипп Мейхефер прокурор

Йоханнес был задержан в августе 2024 года. Сначала считалось, что он ненамеренно провоцировал у пациентов приступы, ставшие причиной летального исхода. Но чем больше подробностей становилось известно следователям, тем серьезнее выглядело обвинение. Прежде чем передать дело в суд, их переписывали несколько раз, каждый раз добавляя в заключение новые преступления врача.

Уход на последнем этапе жизни

До ареста Йоханнес совмещал работу в бригаде паллиативной помощи и в сестринской службе. Эти медицинские организации обслуживали пациентов двух районов Берлина — Темпельхоф и Кройцберг. В обязанности доктора входило посещение тяжелобольных пациентов на дому. Он должен был облегчать их боль, физические и эмоциональные переживания.

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Считается, что паллиативная помощь нужна только в самом конце жизни, но это не совсем так. Она необходима на этапе, когда лечить основную болезнь нет смысла, а уход и медицинская помощь необходимы. Этот период может быть продолжительным и не обязательно завершается летальным исходом. Обвинение утверждает, что хотя пациенты Йоханнеса были очень серьезно больны, но они вовсе не собирались прощаться с жизнью в ближайшие дни или недели. Тем не менее после визитов Йоханнеса живыми их больше не видели.

Согласно обвинительному заключению, доктор приходил к ни о чем не подозревающим пациентам зачастую по собственной инициативе и вводил им несовместимый с жизнь коктейль из лекарственных препаратов. Через несколько минут после этого укола большинство жертв переставали дышать и подавать признаки жизни, но случались и осечки

По всей видимости, одна из таких осечек произошла 5 сентября 2022 года. Йоханнес намеревался действовать по привычной схеме. Он пришел к 56-летней женщине, сделал ей инъекцию, но что-то пошло не по плану. Доктор стал звонить в службу экстренной медицинской помощи. Медики приехали, подключили пациентку к аппаратам жизнеобеспечения, но спустя некоторое время она скончалась, так как ранее письменно отказалась от проведения реанимационных действий.

Уколами сильнодействующих веществ врач не ограничивался. В пяти случаях после визита Йоханнеса в квартирах его подопечных начинался пожар. Следствие полагает, что врач намерено поджигал жилище, чтобы таким образом скрыть улики и следы преступления.

Роковая инъекция теще

Серия загадочных пожаров в домах у пожилых людей стала главной причиной, по которой правоохранительные органы обратили внимание на врача паллиативной помощи — он странным образом был связан с каждым очередным случаем возгорания. Но окончательно убедили следователей в том, что происходящее — не случайность, коллеги Йоханнеса.

Во-первых, они заметили, что его подопечные слишком часто уходят из жизни при странных обстоятельствах. Во-вторых, некоторые припомнили, что Йоханнес в беседе с коллегами рассказывал, что помог уйти из жизни своей теще, сделав ей укол. Правда это или вымысел, сейчас проверяет следствие. Известно только, что женщина жила в Польше и была больна раком. В 2024 году Йоханнес навестил ее, и в те же выходные она скончалась.

Фото: Heiko Kueverling / Shutterstock / Fotodom

Следователи считают, что это лишь несколько примеров преступлений, совершенных доктором. Впервые он решился на это в 2021 году. Согласно материалам дела, жертвой была 25-летняя девушка с онкологическим диагнозом. В следующие месяцы случаи принудительной эвтаназии повторялись регулярно. Дела 15 предполагаемых жертв переданы в суд, детали ухода из жизни еще нескольких десятков человек сейчас расследуются.

95 пациентов могли стать жертвами врача-маньяка из службы паллиативной помощи

Активнее всего врач-маньяк действовал в 2024 году. Согласно информации, опубликованной на сайте берлинской прокуратуры, с марта до конца июля он делал роковые инъекции практически каждую неделю.

Так, 29 марта жертвой стала 83-летняя женщина, а через несколько дней, 4 апреля, сразу после визита Йоханнеса ушла из жизни еще одна его пациентка. Пару недель спустя, 29 апреля, то же произошло с 83-летним подопечным хосписа, которого навестил доктор. Следующий известный случай произошел на следующий день в квартире 83-летней женщины.

Аналогичные убийства повторились 6 мая и 5 июня, а спустя несколько дней, 11 июня, Йоханнес совершил первый поджог. Во всяком случае первый, известный следователям

Согласно их сведениям, это случилось в квартире 87-летней пациентки. Йоханнес пришел к ней домой, ввел летальную дозу препаратов, но на этот раз не ушел, как обычно, а устроил поджог. Дым от огня заметили соседи и вызвали спасателей и медиков. Старушку удалось реанимировать, но в больнице ей стало хуже, спасти ее не удалось.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

После этого случая поджоги в домах пациентов Йоханнеса происходили регулярно. Медик действовал быстро и иногда успевал навестить с последним визитом сразу двоих. Так, утром 8 июля он сначала заехал к 75-летнему мужчине, проживавшему в Кройцберге, а затем — в район Нойкельн к 76-летней пациентке.

Сообщается, что он, как обычно, ввел женщине несовместимую с жизнью дозу лекарств, поджег квартиру и ушел. Но что-то пошло не так: огонь погас, и доктору пришлось вернуться. Он остановился у двери квартиры и позвонил родственнику пациентки, сообщив, что она не реагирует на звонки.

До задержания, которое произошло 6 августа 2024 года, Йоханнес успел совершить еще две принудительные эвтаназии по тому же сценарию: инъекция, поджог и незаметный уход с места преступления

Поначалу считалось, что он связан с загадочными пожарами в домах четырех пациентов. Но по мере расследования список потенциальных жертв становился больше. Полиции пришлось проверить 395 дел, и в 95 случаях нашлись факты, подтверждающие версию, что уход пациентов из жизни был напрямую связан с действиями Йоханнеса.

Почему врач убивает?

О личности Йоханнеса известно мало. У него есть жена и ребенок, медицинское образование он получил в Университете Гете. В 2013 году молодой врач защитил докторскую диссертацию, которая начиналась с вопроса: «Почему люди убивают?»

В этой работе он изучал убийства, совершенные во Франкфурте-на-Майне в период между 1945 и 2008 годами. Среди описанных им случаев были нераскрытые преступления и преступления, которые совершали врачи

Получив диплом, Йоханнес работал в землях Северный Рейн — Вестфалия и Гессен. В 2021 году он переехал с семьей в Берлин и устроился в службу паллиативной помощи. Примерно в это же время появилось первое упоминание о возможном убийстве.

Причины, которые могли подтолкнуть доктора к этому шагу, неизвестны. Сам он об этом не говорит, но, согласно полученным в ходе расследования данным, выдвинутые против него обвинения он не признал. Адвокаты врача, а у него их три, никаких заявлений на этот счет пока не делали.

Однако выступивший в суде прокурор в виновности Йоханнеса не сомневается. По его версии, у доктора были собственные представления о том, когда человеческая жизнь должна прекращаться. Исходя из этих умозаключений врач единолично решал, кому и в какое время пора покинуть этот мир.