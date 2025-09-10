Китайцы потратили в VK Рекламе более миллиарда рублей за полгода

Бюджеты рекламодателей из Китая в VK Рекламе превысили 1 млрд рублей за полгода

Пользователи из Китая за полгода потратили в VK Рекламе, предназначенной для запуска и ведения стратегии продвижения, 1,2 миллиарда рублей — это на 22 процента больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом «Ленте.ру» стало известно из релиза интернет-платформы.

«По итогам первого полугодия мы отмечаем рост интереса к инструментарию VK Рекламы у китайских рекламодателей. Бюджеты стабильно растут и поквартально — во втором квартале прирост на 24 процента год к году, и в целом за полугодие», — заявила операционный директор VK Рекламы Ирина Совик. По ее словам, у азиатских рекламодателей востребованы три категории: игры — 88 процентов всех кампаний в первом полугодии 2025-го, отдых и развлечения — девять процентов, электронная коммерция — два процента.

В топ-3 иностранных рекламодателей по росту инвестиций в VK Рекламе вошли Турция и Кипр. Рост бюджетов турецких рекламодателей за полгода составил 60 процентов год к году. Лидируют следующие категории: путешествия и транспорт — 77 процентов, игры — 12 процентов, e-коммерция — четыре процента, отдых и развлечения — три, медицина и здоровье — два. Бюджеты кипрских рекламодателей за указанный период 2025 года выросли на 43 процента год к году. Наиболее популярные категории: игры (60 процентов), отдых и развлечения (12), e-коммерция (11), финансы и все для дома (четыре и три соответственно).

Общий объем инвестиций рекламодателей в продвижение в VK Рекламе вырос на 31 процент год к году и превысил 26 миллиардов рублей. В публикации отмечается, что платформа развивает инструменты для этих категорий, в частности, повышая эффективность динамического ретаргетинга за счет увеличения скорости передачи событий от рекламодателя в систему оптимизации, за счет чего растет эффективность рекламных кампаний. За первые полгода 2025-го количество показов рекламы, запущенной в VK Рекламе, превысило 287 миллиардов.