Куба четвертый раз за год полностью осталась без света

На Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы (SEN). Об этом сообщило Министерство энергетики и горной промышленности в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Как отмечает Bloomberg, республика полностью осталась без света четвертый раз за год. В энергетике страны наблюдаются кризисные явления, в 2024-2025 годах произошло несколько массовых блэкаутов из-за аварий на электростанциях, дефицита топлива и устаревшей инфраструктуры.
Нынешнее отключение может быть связано с выходом из строя теплоэлектростанции в городе Матансас. Причины блэкаута расследуются, запущен процесс восстановления подачи электроэнергии. Жизненно важные объекты на большей части территории страны обслуживаются точечно.
10 сентября в Берлине произошел крупнейший за последние годы блэкаут. Отключение произошло из-за поджога линии электропередачи. В результате инцидента света лишились почти 50 тысяч потребителей. Полностью восстановить электроснабжение в европейской столице планируется к вечеру четверга, 11 сентября.