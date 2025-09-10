Куба четвертый раз за год полностью осталась без света

На Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы (SEN). Об этом сообщило Министерство энергетики и горной промышленности в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отмечает Bloomberg, республика полностью осталась без света четвертый раз за год. В энергетике страны наблюдаются кризисные явления, в 2024-2025 годах произошло несколько массовых блэкаутов из-за аварий на электростанциях, дефицита топлива и устаревшей инфраструктуры.

Нынешнее отключение может быть связано с выходом из строя теплоэлектростанции в городе Матансас. Причины блэкаута расследуются, запущен процесс восстановления подачи электроэнергии. Жизненно важные объекты на большей части территории страны обслуживаются точечно.

