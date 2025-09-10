Бывший СССР
Культурное сотрудничество России и Украины прекратилось

МИД России прекратил действие соглашения о культурном сотрудничестве с Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел России прекратило действие соглашения о культурном сотрудничестве с Украиной. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале правовых актов.

«28 августа 2025 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования», — указали в МИД.

Соглашение было подписано в Москве 26 июля 1995 года. Россия и Украина обязались содействовать в сфере науки, культуры и образования, а также подготовки соответствующих кадров и культурного взаимодействия на уровне регионов и отдельных городов. Статья 17 соглашения предусматривала удовлетворение образовательных потребностей национальных меньшинств, включая образование на родном языке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности мира на Украине без устранения причин конфликта. Глава МИД обратил внимание на истребление многих аспектов, связанных с Россией.

