МИД России прекратил действие соглашения о культурном сотрудничестве с Украиной

Министерство иностранных дел России прекратило действие соглашения о культурном сотрудничестве с Украиной. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале правовых актов.

«28 августа 2025 года прекращено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования», — указали в МИД.

Соглашение было подписано в Москве 26 июля 1995 года. Россия и Украина обязались содействовать в сфере науки, культуры и образования, а также подготовки соответствующих кадров и культурного взаимодействия на уровне регионов и отдельных городов. Статья 17 соглашения предусматривала удовлетворение образовательных потребностей национальных меньшинств, включая образование на родном языке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности мира на Украине без устранения причин конфликта. Глава МИД обратил внимание на истребление многих аспектов, связанных с Россией.