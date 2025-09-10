Интернет и СМИ
14:31, 10 сентября 2025

Кушанашвили раскритиковал Гузееву и обвинил ее в глумлении

Телеведущий Кушанашвили обвинил Гузееву в глумлении над слабыми людьми
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили раскритиковал актрису Ларису Гузееву. В выпуске шоу «Токсики», доступном в соцсети «ВКонтакте», он обвинил ее в насмешках над слабыми людьми в программе «Давай поженимся!»

По мнению Кушанашвили, Гузеева в телешоу «играет мегеру» и, как и некоторые другие ведущие российских ток-шоу, грубо ведет себя с гостями программы. «Они берут девочку, которая запинается при работающей камере, и добивают ее. Это легче всего. (...) Они глумятся над слабыми и беззащитными», — возмутился журналист.

Кушанашвили отметил, что до того как Гузеева стала ведущей «Давай поженимся!», она робко вела себя с представителями шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что мать участника спецоперации подала в суд на Гузееву и потребовала от нее миллиард рублей. Причиной конфликта стал комментарий, в котором ведущая обвинила мать бойца во лжи.

.
