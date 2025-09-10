Мерц отреагировал на инцидент с беспилотниками в Польше

Инцидент с беспилотниками в Польше стал частью серии провокаций на восточном фланге НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

«Эти безрассудные действия являются частью длинной серии провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО», — сказал он.

Немецкий политик также добавил, что НАТО по-прежнему готово к самообороне.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России. Дипломат напомнил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.