Мерц отреагировал на инцидент с беспилотниками в Польше

Мерц: Инцидент в Польше стал частью серии провокаций на восточном фланге НАТО
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Инцидент с беспилотниками в Польше стал частью серии провокаций на восточном фланге НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

«Эти безрассудные действия являются частью длинной серии провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО», — сказал он.

Немецкий политик также добавил, что НАТО по-прежнему готово к самообороне.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России. Дипломат напомнил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.

