МИД отреагировал на удар Израиля по Катару

МИД РФ: удары Израиля по Катару являются грубым нарушением международного права

Удары Армии обороны Израиля по лидерам палестинской исламистской группировки ХАМАС, находившимся в столице Катара Дохе, являются грубым нарушением международного права. С таким заявлением выступил МИД России.

«Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Ранее катарский премьер-министр, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани заявил, что Катар оставляет за собой право на ответ Израилю на его удар по Дохе.