Экономика
20:45, 10 сентября 2025Экономика

МИД Венгрии указал на очевидную неудачу санкций

Сийрято: Европа пострадала от своих санкций сильнее, чем Россия
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Санкции, которые ввел против России Брюссель, нанесли больше вреда европейской экономике, чем российской. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировал белорусский канал «Первый информационный».

По его словам, именно такой эффект дали все 18 пакетов рестрикций, которые объявлял Европейский союз. Сийярто констатировал, что даже его коллеги-министры из ЕС признают, что ограничения сработали не так, как предполагалось. В связи с этим он раскритиковал позицию Евросоюза, руководители которого, вместо того чтобы перестать 18 раз подряд делать то, что не работает, надеются на успех 19-й попытки.

В конце августа сообщалось, что Венгрия обжаловала в европейском суде решение Европейского союза о замороженных активах России. Будапешт потребовал отменить распоряжения об использовании доходов от активов РФ для финансирования помощи Украине, так как решение приняли без учета мнения Венгрии.

