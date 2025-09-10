Москвичка сняла квартиру со Сталиным и Берией в изголовье кровати

Девушка сняла в Москве жилье, обставленное портретами советских деятелей. Видео с обзором на квартиру опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

На кадрах в изголовье кровати висят написанные маслом портреты генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии СССР Иосифа Сталина и генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берии. Кроме того, в углу спальни стоит бюст председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина на постаменте. Портрет Ленина также висит на стене. На кровати при этом аккуратно сложены полотенца.

Ранее риелтор Роман Вихлянцев рассказал, что в Москве квартиры с «бабушкиным» ремонтом проиграли новостройкам — арендаторы в настоящее время скорее предпочитают комфорт за минимальную стоимость, даже если жилье находится в отдаленном районе.