Назван способ похудеть с помощью «антитренировок»

Журналисты Men Today назвали способ похудеть с помощью «антитренировок». Об этом сообщается на сайте издания.

Источник рекомендовал выполнять тренировки LISS — низкоинтенсивные кардиоупражнения в устойчивом состоянии. Такой подход полезен для тех, кто восстанавливается после травм, только начинает заниматься или хочет сохранить здоровье и физическую форму без риска перетренироваться или получить повреждения.

Исследования показали, что регулярные упражнения с низкой нагрузкой снижают кровяное давление, улучшают работу мозга и помогают защитить суставы, снижая риск хронических заболеваний. Основной акцент делается на умеренный темп и поддержание частоты пульса на уровне около половины максимума.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.