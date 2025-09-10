Спорт
23:08, 10 сентября 2025Спорт

Назван способ похудеть с помощью «антитренировок»

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Piyawat Pansirimongkonkun / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали способ похудеть с помощью «антитренировок». Об этом сообщается на сайте издания.

Источник рекомендовал выполнять тренировки LISS — низкоинтенсивные кардиоупражнения в устойчивом состоянии. Такой подход полезен для тех, кто восстанавливается после травм, только начинает заниматься или хочет сохранить здоровье и физическую форму без риска перетренироваться или получить повреждения.

Исследования показали, что регулярные упражнения с низкой нагрузкой снижают кровяное давление, улучшают работу мозга и помогают защитить суставы, снижая риск хронических заболеваний. Основной акцент делается на умеренный темп и поддержание частоты пульса на уровне около половины максимума.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.

