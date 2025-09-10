Забота о себе
Названы представляющие опасность для здоровья предметы на кухне

Врач Муньос предупредила о гормональном дисбалансе из-за пластиковых контейнеров
Илья Пятыго
Фото: Freepik

Врач Мария Муньос заявила, что многие предметы на кухне представляют серьезную опасность для здоровья. Их она назвала в разговоре с изданием Infobae.

В этот список врач включила пластиковые бутылки и контейнеры. Муньос призвала отказаться от них и отдавать предпочтение стеклу или нержавеющей стали. Дело в том, что бутылки и контейнеры из пластика при нагревании, замораживании и воздействии солнца выделяют химические вещества, которые могут привести к гормональному дисбалансу, предупредила медик.

Опасными доктор также назвала чайные пакетики. По словам врача, часто их производят из нейлона и полиэтилена, которые при взаимодействии с горячей водой выделяют токсичные соединения. Муньос добавила, что опасность представляют и покрытия антипригарных сковородок. При их повреждении, например царапинах, выделяются вредные вещества, которые затем попадают в еду, заключила доктор.

Ранее химик Алексей Панов предупредил об опасности сахарозаменителей. По его словам, они приводят к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

