Обвиненный в отмывании денег на СВО Алехин отдал инвалиду протез с накрашенными ногтями

Военблогер, бывший советник губернатора Курской области и владелец сети ортопедических салонов Роман Алехин, обвиненный в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), отдал инвалиду использованный протез с накрашенными ногтями. Об этом пишут «Известия».
Алехин — военный блогер и бизнесмен из Курска. Он являлся советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который признался в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.
В марте 2025 года Алехин заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат». Через 23 дня он расторг договор и назвал его подписание ошибкой.
Блогер попадал в скандал с покупкой дорогостоящего электрокара Zeekr. Военблогеры утверждали, что он купил машину на деньги, которые собирал на помощь фронту. Но Алехин отвечал, что может позволить себе такой автомобиль, так как является богатым человеком.
9 сентября в сети появилось видео, на кадрах которого «человек, похожий на Алехина», рассказывает о схеме, включающей его благотворительный фонд, завышенный объем поставок гумпомощи на спецоперацию и откат в 50 миллионов рублей.
По словам матери потерпевшего Лидии Абакумовой, в 2000 году, когда Алехин только основал ортопедическую компанию, она привезла к нему сына, у которого были ампутированы все конечности. В результате он протезировался у предпринимателя ежегодно. При этом выдаваемые им счета оказались завышены в два раза. А однажды бизнесмен передал инвалиду уже бывший в употреблении протез — якобы, чтобы успеть пройти проверку.
«Он делал перебазировку и отдал нам, чтобы мы на Коренской ярмарке с Сашей показали этот протез, как он работает. Когда я его получила, я привезла, сын говорит: "Мама, чего ногти накрашены?" Это было дико», — рассказала россиянка.
В 2014 году Алехина судили за продажу некачественных протезов. Как выяснилось, он выкупал использованные протезы после смерти инвалидов и перепродавал их. Суд наказал его штрафом.
Ранее по сети распространилось видео, на котором Алехин объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи на СВО и якобы раскрывает преступную схему. Роликом заинтересовались в МВД, что привело к проверке. Сам Алехин все обвинения отрицает. По словам военблогера, ролик обрезан так, чтобы его скомпрометировать, а сама встреча длилась более пяти часов.