Военного блогера проверят после видео об отмывании денег на помощи для СВО

ТАСС: Правоохранители проверяют блогера Алехина на мошенничество в зоне СВО

Правоохранительные органы инициировали проверку в отношении военного блогера Романа Алехина после распространения видео, на котором он описывает схемы по отмыванию денег на гуманитарной помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

На компрометирующей записи Алехин объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи и отписывает криминальные схемы. Одна из них выглядит следующим образом: предприниматель переводит 200 миллионов рублей в благотворительный фонд блогера, который на 150 миллионов рублей закупает у этого же коммерсанта медикаменты, а оставшуюся часть в 50 миллионов рублей оставляет себе в качестве комиссии. Таким образом, «благотворитель» получает прибыль и «почет», как и военный блогер. При этом фактический объем лекарств при поставке участники схемы занизят.

Алехин подписал контракт со спецназом «Ахмат», получил там три награды, а спустя 23 дня ушел со службы, назвав произошедшее ошибкой, пишет «Царьград» и просит Следственный комитет России и военную прокуратуру разобраться в ситуации с военным блогером.

Алехин был советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который был обвинен в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной и заключил досудебное соглашение по уголовному делу.