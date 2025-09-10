Наука и техника
Отец Илона Маска захотел заняться изучением четвертого измерения

Отец Илона Маска захотел изучать четвертое измерение ради космических перелетов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол в беседе с РИА Новости заявил, что хочет заняться изучением «четвертого измерения» как возможного пути к быстрым космическим перелетам.

По его словам, если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу.

Маск подчеркнул, что на скорости света время перестает существовать, «поэтому нужно начинать исследования четвертого измерения».

Ранее Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. Бизнесмен добавил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.

