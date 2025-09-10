Мир
14:16, 10 сентября 2025

Песков предупредил о страшных последствиях отправки иностранных войск на Украину

Песков: Страны Европы не понимают страшных последствий отправки войск на Украину
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Страны Европы не понимают страшных последствий отправки войск на Украину. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Есть достаточно таких стран, занимающих оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», — сказал он.

По его словам, Кремлю неизвестно о каких-либо изменениях в позиции стран Европы по возможности отправки своих военных на Украину.

Ранее хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Страны Запада, состоящие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности.

