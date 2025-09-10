Россия
14:23, 10 сентября 2025Россия

Песков прокомментировал визит Путина на первую в России федеральную территорию

Песков заявил, что Путин держит развитие «Сириуса» на контроле
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин держит развитие «Сириуса» под своим контролем. Так визит главы государства на первую в стране федеральную территорию прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Вчера президент посещал «Сириус». «Сириус» находится в процессе празднования своего десятилетия. Многое сделано. Задумка президента, реализацию он держит под своим контролем. Действительно, воспринимает как такой личный проект», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин каждый раз пользуется случаем, чтобы подробнее ознакомиться с работой «Сириуса».

Путин прибыл в «Сириус» 9 сентября. Он рассказал, что десять лет назад, 1 сентября 2015 года, был открыт научно-образовательный центр. Однако к памятной дате глава государства приехать не смог из-за международных визитов. Ранее в мае 2025 года он уже посещал федеральную территорию. Тогда Песков рассказал, что президент провел заседание попечительского совета, на котором участники обсудили дальнейшие планы развития.

