В Волгограде 134 инородных тела извлекли из кишечника девочки

Почти полторы сотни инородных тел извлекли из кишечника россиянки. Об этом сообщает Комитет здравоохранения региона во «ВКонтакте».

Малолетняя пациентка поступила в одну из местных больниц. Перед этим девочку почти неделю лечили дома — родители посчитали, что высокая температура у ребенка была вызвана простудой. Однако кроме этого девочка жаловалась на боли в животе, установить природу которых смогли только в стационаре.

Оказалось, что в кишечнике пациентки находятся 134 магнитных шарика — популярной детской игрушки. Они сдавливали стенки кишечника, вызывая боль. Все инородные тела удалось извлечь в ходе лапароскопической операции. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

