Россия
12:13, 10 сентября 2025Россия

Почти полторы сотни инородных тел извлекли из кишечника россиянки

В Волгограде 134 инородных тела извлекли из кишечника девочки
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница «Комитет здравоохранения Волгоградской области» во Вконтакте

Почти полторы сотни инородных тел извлекли из кишечника россиянки. Об этом сообщает Комитет здравоохранения региона во «ВКонтакте».

Малолетняя пациентка поступила в одну из местных больниц. Перед этим девочку почти неделю лечили дома — родители посчитали, что высокая температура у ребенка была вызвана простудой. Однако кроме этого девочка жаловалась на боли в животе, установить природу которых смогли только в стационаре.

Оказалось, что в кишечнике пациентки находятся 134 магнитных шарика — популярной детской игрушки. Они сдавливали стенки кишечника, вызывая боль. Все инородные тела удалось извлечь в ходе лапароскопической операции. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Московской области госпитализировали трехлетнюю девочку. Она отравилась гелем от насекомых, который по ошибке выпила. Ей потребовалось промывание желудка.

ЖЗЛ
