Польша стянула военную технику к границе с Белоруссией

Польша из-за инцидента с дронами стянула военную технику к границе с Белоруссией
Польша направила военную технику к границе с Белоруссией из-за инцидента с дронами. Об этом сообщил белорусский портал News.by.

Очевидцы рассказали об активном перемещении польских войск, включая колонны бронетехники. Отмечается, что это событие совпало с обсуждением в Варшаве возможности задействовать четвертую статью Договора о НАТО, предусматривающую консультацию с союзниками по альянсу в случае угрозы безопасности.

Ранее начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Вооруженные силы республики обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами Польши и Литвы. По его словам, Минск предупредил о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории соседних стран.

До этого Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности».

