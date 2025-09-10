Польский рынок акций упал после инцидента с беспилотниками

Польский рынок акций упал на три процента после инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основной индекс Варшавской фондовой биржи WIG 20 падал до 2762,25 пункта — рекордно низкого значения за последние недели. Показатель отыграл падение до 2812,15 пункта (минус 0,9 процента). Как заявил инвестиционный директор польского фонда Esaliens TFI Анджей Бенек, такое снижение — временное явление.

«Правительство хочет продемонстрировать решительные действия, отсюда и новые решения, которые вызывают сильные рыночные настроения», — пояснил он.

Сильнее всего просели ценные бумаги Alior Bank и PKO Bank Polski — они дешевели на 4,3 и 3,1 процента соответственно.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о нарушении воздушного пространства страны. По его словам, на территорию республики залетели 19 дронов, которые он назвал российскими. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан».

В Минобороны России заявили, что максимальная дальность полета беспилотников, которые польские власти считают направленными со стороны РФ, не превышает семисот километров. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

