Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:43, 10 сентября 2025Культура

Популярного актера избили в баре

Неизвестный мужчина напал на актера Джеймса Макэвоя в Торонто
Ольга Коровина

Фото: Toby Melville / Reuters

Шотландский актер Джеймс Макэвой подвергся нападению в баре в Торонто. Об этом пишет издание People.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 9 сентября. Актер находился в заведении вместе с продюсерами своего режиссерского дебюта — фильма «Калифорнийские интриги». Около полуночи незнакомый мужчина подошел к Макэвою сзади и ударил его кулаком.

«Как Джеймс позже узнал из разговора с персоналом, мужчина просто слишком много выпил», — пояснил источник из окружения артиста.

Уточняется, что после нападения Макэвой остался в баре и попытался разрядить обстановку, посмеявшись над случившимся вместе с персоналом и посетителями.

Ранее сообщалось, что певец Ираклий Пирцхалава, известный по выступлениям на проекте «Фабрика звезд 2», был оштрафован на 15 тысяч рублей за нанесение побоев другому участнику шоу Михаилу Гребенщикову. Артист назвал коллегу наглым наркоманом и заявил, что считает свой поступок неправильным с точки зрения закона, однако верным «по-мужски и по-человечески».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Найдена самая дорогая в Москве арендная квартира

    Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

    Европейский город затопило после сильных ливней

    Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

    Снаряды в российские САУ загрузят роботами

    Девочку за волосы потащили в кусты в российском регионе

    Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его бездыханное тело по коридору

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости