Популярного актера избили в баре

Неизвестный мужчина напал на актера Джеймса Макэвоя в Торонто

Шотландский актер Джеймс Макэвой подвергся нападению в баре в Торонто. Об этом пишет издание People.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 9 сентября. Актер находился в заведении вместе с продюсерами своего режиссерского дебюта — фильма «Калифорнийские интриги». Около полуночи незнакомый мужчина подошел к Макэвою сзади и ударил его кулаком.

«Как Джеймс позже узнал из разговора с персоналом, мужчина просто слишком много выпил», — пояснил источник из окружения артиста.

Уточняется, что после нападения Макэвой остался в баре и попытался разрядить обстановку, посмеявшись над случившимся вместе с персоналом и посетителями.

