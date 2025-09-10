Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 10 сентября 2025Мир

Постпред США при НАТО высказался об инциденте с дронами в Польше

Уитакер: США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marta Fiorin / Reuters

США готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше на своей странице в социальной сети X, цитату приводит РИА Новости.

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в свете этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — написал он.

Пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка заявил, что Североатлантический альянс применил одну из статей Устава НАТО из-за инцидента с влетевшими в воздушное пространство Польши дронами. Статья 4 Устава НАТО предполагает проведение консультаций друг с другом в том случае, если территориальная целостность одной из стран-участниц была нарушена.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство страны. Он сообщил, что дроны, залетевшие на территорию республики, якобы являются российскими, однако не привел никаких доказательств.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    14-летняя россиянка исчезла по дороге в школу

    На Украине заметили новую модификацию «Богданы»

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Евросоюз отказал Януковичу

    В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости