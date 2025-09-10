В России придумали пять разных переводов одной фразы Трампа

Появилось несколько разных переводов слов Трампа об инциденте с дронами в Польше

В сети появилось пять разных переводов слов президента США Дональда Трампа в посте об инциденте с дронами в Польше. Различия заметил корреспондент «Ленты.ру».

Американский лидер опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором задался вопросом о якобы нарушении Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов.

Свой пост глава Белого дома закончил фразой Here we go, которую различные СМИ перевели по-разному: «приехали», «ну, вот, началось», «вот мы и начинаем», «поехали» и «началось».

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности России сбитых над своей территорией дронов. Дипломат отметил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.