Предсказаны вероятные последствия инцидента с дронами над Польшей

Политолог Асафов заметил осторожную реакцию НАТО на инцидент с дронами в Польше

Страны НАТО выработают общую позицию по инциденту с дронами в воздушном пространстве Польши, отталкиваясь от мнения американской стороны, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он также заметил, что на данный момент реакция является достаточно осторожной.

«С учетом идущих после Анкориджа переговоров, с учетом позиции президента США Дональда Трампа, мы не видим резких заявлений от руководства Польши. Только от премьер-министра Дональда Туска. То есть, мы видим, что идет работа над формулированием некой общей позиции с учетом заявлений Трампа, а там все пока непонятно», — сказал политолог.

По мнению Асафова, в НАТО понимают, что слишком поспешная реакция может привести к эскалации взаимоотношений между Россией и НАТО, поэтому перед озвучиванием общей реакции необходимо провести тщательный анализ серьезности и реальности имевшей место угрозы.

«НАТО занимает выжидательную позицию. Но, думаю, через несколько часов мы увидим общий, солидарный ответ, с учетом позиции США», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку. Уточнялось, что первоначальные признаки указывают на якобы «преднамеренное вторжение шести-десяти российских беспилотников».