Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 10 сентября 2025Мир

Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

Стармер заявил, что глубоко обеспокоен инцидентом с беспилотниками в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua Bratt / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что глубоко обеспокоен инцидентом с якобы российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Варварское нападение, совершенное этим утром на Украину, и вопиющее и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками вызывают глубокую обеспокоенность», — сказал он.

По словам главы британского правительства, это был крайне безрассудный шаг со стороны России. Стармер также добавил, что он связался со своим польским коллегой Дональдом Туском, чтобы выразить поддержку Польше со стороны Великобритании.

Ранее в Польше ночью сбили несколько дронов. Конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на страну и назвал инцидент «актом войны».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

    Вице-президент США раскрыл позицию Трампа по изоляции России

    Россиянин показал на видео «развороченные» свежие могилы бойцов СВО

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости