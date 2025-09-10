Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

Стармер заявил, что глубоко обеспокоен инцидентом с беспилотниками в Польше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что глубоко обеспокоен инцидентом с якобы российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Варварское нападение, совершенное этим утром на Украину, и вопиющее и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками вызывают глубокую обеспокоенность», — сказал он.

По словам главы британского правительства, это был крайне безрассудный шаг со стороны России. Стармер также добавил, что он связался со своим польским коллегой Дональдом Туском, чтобы выразить поддержку Польше со стороны Великобритании.

Ранее в Польше ночью сбили несколько дронов. Конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на страну и назвал инцидент «актом войны».