Из жизни
22:40, 10 сентября 2025Из жизни

Принц Гарри и король Карл III встретились впервые за полтора года

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Принц Гарри и его отец, король Великобритании Карл III, встретились впервые за полтора года. Об этом сообщает издание People.

Отец и сын увиделись впервые с февраля 2024 года. Герцог Сассекский вернулся на родину на несколько дней, чтобы посетить благотворительные мероприятия.

Он прибыл в лондонскую резиденцию короля 10 сентября и пробыл внутри около 55 минут, после чего уехал, отмечает издание.

После встречи Букингемский дворец подтвердил, что король провел частное чаепитие в Кларенс-хаусе с герцогом Сассекским, и заявил, что никакие дополнительные подробности не будут разглашены. Аналогичную информацию сообщил представитель принца Гарри.

Ранее сообщалось, что представители Карла III и принца Гарри провели тайные переговоры в Лондоне. Встреча старших помощников монарха и его опального сына прошла 9 июля в здании Королевской заморской лиги.

В начале сентября принц Уильям, старший брат принца Гарри, выступил против встречи ввиду сохраняющейся напряженности в королевской семье и отсутствия доверия между братьями.

