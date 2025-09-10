Протестующие французы захватили Лионский вокзал

Протестующие во Франции заблокировали Лионский вокзал в Париже

Протестующие во Франции из-за мер жесткой экономической политики заблокировали Лионский вокзал в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

В демонстрации участвовали около 400 человек. С красными файерами, флагами и плакатами они поднялись на второй этаж вокзала, где скандировали лозунги и пели песни. Акция продолжалась около 15 минут, после чего протестующие покинули здание.

При этом Лионский вокзал является одним из главных транспортных узлов в столице.

Ранее стало известно, что массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все» пройдут по всей Франции 10 сентября. Забастовки вызваны волной недовольства населения мерами жесткой экономической политики, предложенными правительством. Призывы начали распространяться в социальных сетях в июле, после того как бывший премьер-министр страны Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год.