Пугачева хотела выйти на сцену полуголой из-за высказываний о ее вульгарности

Певица Алла Пугачева объяснила желание выйти на сцену полуголой. На эту тему она высказалась в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) на YouTube.

Гордеева напомнила гостье о случае, когда та собиралась выступить на концерте в честь Дня милиции в платье с расстегнутыми кнопками, под которым не было бы нижнего белья. Пугачева поправила ведущую и подчеркнула, что под нарядом должны были быть трусы. «Красивенькие должны были быть», — уточнила она.

По словам артистки, она хотела выйти на сцену в подобном образе, поскольку ей надоели высказывания о том, что она вульгарная. «Они меня уже так задолбали. Наказывали, что я вульгарная. На два года убирали с телевидения. Ну я и решила показать, что значит вульгарная», — подчеркнула знаменитость.

Пугачева рассказала, что уже сшила платье с кнопками и выбрала трусы. «Не сексуальные, а такие красивые, достойные. Уже отрепетировали даже. Все трепетали», — отметила она и добавила, что так и не смогла исполнить свое намерение, поскольку концерт отменили из-за ухода из жизни Леонида Брежнева. «Брежнев выручил меня», — подытожила исполнительница.

