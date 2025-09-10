Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:27, 10 сентября 2025Путешествия

Путешествующая по миру туристка описала преимущества России перед Европой

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по миру туристка назвала отличия России от Европы. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что за последние годы страна сделала значительный рывок в цифровизации государственных и коммерческих сервисов. Это особенно заметно при сравнении с некоторыми европейскими государствами.

Так, она приводит в пример сервис «Госуслуги», который позволяет оформлять документы удаленно. «В Европе же часто приходится физически посещать несколько инстанций, стоять в очередях по 2-3 часа, получать документы в разных ведомствах и ждать обработки заявлений неделями», — подчеркнула тревел-блогерша.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025
Как получить туристическую визу в 2025 году? Страны, сроки и особенности оформления
Как получить туристическую визу в 2025 году?Страны, сроки и особенности оформления
13 января 2025

Также она отметила, что зарубежные банки выглядят архаично, не позволяя делать моментальные переводы и взимая комиссию с каждой суммы. Помимо этого, россиянка обратила внимание, что в других странах доставку еды или продуктов приходится ждать часами, а иногда она вовсе отсутствует.

Ранее голландец описал День знаний в России фразой «бедные дети». При этом европеец отметил, что делать праздник 1 сентября — отличное решение.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию

    В Раде сыронизировали над НАТО после нарушения воздушного пространства Польши

    Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

    Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

    Кондитеры в России попросили отменить пошлину

    Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

    В Польше заявили о падении обломков дрона на жилой дом

    В России предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК

    Apple похоронила популярные iPhone

    Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости