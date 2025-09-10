Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем

Путин поздравил певицу Ларису Долину с 70-летним юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Ларису Долину с 70-летним юбилеем. Телеграмму с поздравлением народной артистки России опубликовали на сайте Кремля.

В ней президент страны высоко оценил самобытный талант эстрадной и джазовой певицы, который за годы ее выступлений покорил сердца миллионов зрителей.

«Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства», — говорится в послании главы государства.

Кроме того, он отметил наставническую деятельность артистки, а также ее профессионализм как музыкального педагога.

Ранее стала известна судьба украденной мошенниками квартиры Долиной. Певица сможет вернуть свою недвижимость.