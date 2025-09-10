Экономика
19:29, 10 сентября 2025Экономика

Риски обвала рубля оценили

Аналитик Пырьева: Снижение ключевой ставки не приведет к обвалу рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Предполагаемое снижение ключевой ставки Банка России усилит тенденцию ослабления национальной валюты. Об этом заявила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Ее процитировало ТАСС.

Однако, по ее словам, резкого обвала рубля ждать не нужно, и к концу 2025 года доллар будет стоить 90-95, а евро — 104-108 рублей.

В свою очередь, в Freedom Finance Global полагают, что укрепление рубля может начаться только вследствие серьезных геополитических прорывов, к числу которых относится подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Поэтому не исключено, что до конца октября рубль может ослабеть до 90 рублей за доллар. Однако дальше американская валюта дорожать, скорее всего, будет, так как у банков хватает ликвидности, а спрос на импорт невысок. Таким образом, в последнюю декаду декабря 2025 года доллар будет в коридоре 88-91 рублей, а евро — 104-107 рублей.

Ранее сообщалось, что 10 сентября курс доллара на межбанковском рынке России превысил 85 рублей впервые с 11 апреля 2025 года. На пике котировки американской валюты доходили до уровня примерно в 85,24 рубля.

