Россияне начали отменять туры в охваченный протестами Непал и лишились сотен тысяч рублей

Shot: Россияне теряют по 200 тысяч рублей из-за отмены туров в Непал

Российские туристы начали массово отменять запланированные туры в охваченный протестами Непал и лишились сотен тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, многие соотечественники собирались поехать на национальный праздник Дашайн, который проходит с 22 сентября по 1 октября. Однако после начавшихся в стране беспорядков на фоне демонстраций туристы бросились менять планы. Они стали сдавать обратно билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia.

При этом при отмене рейса 10 тысяч рублей от суммы сгорают, а остальные средства поступают на счет пассажира в авиакомпании, потратить их можно на следующую поездку. Более того, путешественники жалуются, что они теряют туры стоимостью около 200 тысяч рублей.

Протесты в Непале вспыхнули 9 сентября из-за ограничения в стране работы социальных сетей Instagram, Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также WhatsApp и YouTube. Несмотря на отмену запрета, демонстрации не прекращаются и перерастают в беспорядки. За помощью в Посольство РФ в Непале обратились около 80 соотечественников, все они в безопасности.

