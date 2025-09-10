Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:09, 10 сентября 2025Путешествия

Россияне начали отменять туры в охваченный протестами Непал и лишились сотен тысяч рублей

Shot: Россияне теряют по 200 тысяч рублей из-за отмены туров в Непал
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Российские туристы начали массово отменять запланированные туры в охваченный протестами Непал и лишились сотен тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, многие соотечественники собирались поехать на национальный праздник Дашайн, который проходит с 22 сентября по 1 октября. Однако после начавшихся в стране беспорядков на фоне демонстраций туристы бросились менять планы. Они стали сдавать обратно билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia.

При этом при отмене рейса 10 тысяч рублей от суммы сгорают, а остальные средства поступают на счет пассажира в авиакомпании, потратить их можно на следующую поездку. Более того, путешественники жалуются, что они теряют туры стоимостью около 200 тысяч рублей.

Протесты в Непале вспыхнули 9 сентября из-за ограничения в стране работы социальных сетей Instagram, Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также WhatsApp и YouTube. Несмотря на отмену запрета, демонстрации не прекращаются и перерастают в беспорядки. За помощью в Посольство РФ в Непале обратились около 80 соотечественников, все они в безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши сделал заявление о сбитых беспилотниках

    Еврокомиссия призвала усилить санкции против России из-за дронов в Польше

    В Раде заявили о замалчивании украинской властью проблемы

    Экономист высказался о вероятности доллара по 100 рублей

    Бедные рыбаки поймали редчайшую 200-килограммовую рыбу и разбогатели

    Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

    Раскрыто отношение НАТО к инциденту с дронами в Польше

    Готовивший убийство сотрудника предприятия ОПК России раскрыл схему вербовки на видео

    Россиянам назвали продукт для мгновенного повышения концентрации внимания

    Расследовавший теракты на «Северных потоках» журналист оценил версию об их подрыве украинцем. Прежде он во всем обвинял США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости