Моя страна
16:11, 10 сентября 2025Моя страна

Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

Житель Астрахани рассказал о коллекции «машин времени» в своем гараже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Астраханский учитель Кирилл Швецов собрал в своем гараже коллекцию из семи ретроавтомобилей. Об этом пишет издание «Арбуз».

В его коллекции красный автомобиль ВАЗ-2101, изготовленный в 1980 году, «Москвич-412 Элит», два «Запорожца» 1965 и 1968 годов выпуска, «Волга» ГАЗ-31029 1994 года и символ 70-х годов — автомобиль ГАЗ-21 «Волга» первой серии, а также ГАЗ -24.

«Мне нравятся ретроавтомобили, потому что они — свидетели эпохи. У них интересная история. Я называю их «машинами времени».Они отличаются надежностью, у них крепкий металл и минимум электроники, которая может выйти из строя. Даже с учетом большого пробега, такие машины могут служить по 40-50 лет, А еще, знаете, у них есть душа», — поделился он и объяснил, что если с машиной поговорить, она поедет по-другому.

В планах Швецова и его единомышленников создать полноценный музей ретроавтомобилей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на дне Невы нашли затонувший «Москвич».

