Силовые структуры
11:38, 10 сентября 2025Силовые структуры

Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

Двое мужчин убили жителя Петербурга и закопали его тело в грядке с укропом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела жителя Санкт-Петербурга, закопанного в грядке с укропом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, мужчина выехал из дома в поселке Понтонный вечером 19 августа. Предварительно, у него произошел конфликт с двумя знакомыми, в ходе которого те расправились с ним и затем закопали его тело в грядке. Подозреваемые уже задержаны. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Расследование продолжается.

Ранее в Бурятии следователи выяснили обстоятельства падения в реку туристки из Москвы, откуда ее выловили без признаков жизни.

