Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Минобороны: Уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

Российскими военными был уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что объект противника ликвидировали силы Черноморского флота около 7:10.

Других подробностей об инциденте в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 122 украинских беспилотника над 13 регионами и Черным морем.

В Минобороны разъяснили, что больше всего летательных аппаратов — 21 – сбили над Брянской областью. Еще 17 перехватили над Крымом, 15 — над Черным морем, 12 — над Воронежской областью, по 11 – над Белгородской и Курской областями и Краснодарским краем, 9 — над Орловской областью, 5 — над Калужской областью, 3 — над Рязанской областью, 2 — над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, 1 —над Тульской областью.