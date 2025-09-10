Силовые структуры
Российский подросток поджег Библию и пнул ее

В Новосибирске осудят подростка за сожжение Библии и оскорбление верующих
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который публично оскорбил верующих и поджег Библию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошел в период с 15 по 21 декабря 2024 года. Молодой человек снял видеоролик для Telegram-канала — на нем он держит в руках Новый завет и цинично выражается в отношении него. После этого подросток оскорбляет верующих и поджигает книгу зажигалкой, а затем пинает ее.

Ролик вызвал негативную реакцию у участников группы, а в отношении его автора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 («Публичные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих») УК РФ. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее суд вынес приговор в отношении трех молодых людей, которые публично сожгли Библию во дворе домовладения в Новоалександровске.

